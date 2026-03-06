Киро Глигоров отказал 100 млн. долара за промяна на името на Северна Македония

Разсекретен документ на ЦРУ от 6 ноември 1992 г. разкрива, че тогавашният президент на Северна Македония Киро Глигоров е отказал предложение за финансова помощ от 100 милиона долара, направено от представители на Гърция, в замяна на промяна на името на държавата, съобщава Gazetaexpress.

Според публикувания в дигиталната библиотека на ЦРУ анализ, предложението е било отправено в период, когато младата държава се намира в сериозна икономическа криза след разпадането на Югославия и загубата на югославския пазар. Въпреки тежката икономическа ситуация Глигоров отхвърлил офертата и определил гръцките искания като „нерационални".

Докладът описва Глигоров като опитен и прагматичен политик, наречен от анализаторите „мъдра стара лисица" заради стратегическото му мислене и вниманието към детайлите. Според оценката на американското разузнаване той е изиграл ключова роля за стабилизирането на страната след обявяването на независимостта през 1991 г.

В документа се посочва още, че Глигоров е бил критичен към политиките на тогавашните лидери на Слободан Милошевич и Франьо Туджман, които според него носят значителна отговорност за кризата и разпадането на югославската федерация. Той е отхвърлил и предложения на Милошевич за съюз с остатъците от доминираната от Сърбия югославска държава.

В същото време македонският президент е поддържал дипломатическа координация с босненския лидер Алия Изетбегович с цел защита на суверенитета на новите държави в условията на регионална нестабилност. Според анализа той е търсел и по-тесни отношения със съседни страни като България и Турция, както и политическа подкрепа от западни държави като САЩ, Великобритания и Франция.

Докладът отбелязва, че във вътрешната политика Глигоров се е стремял да балансира етническото напрежение между македонското мнозинство и албанското малцинство. Неговата стратегия е била насочена към изграждането на гражданска държава, основана на индивидуални права и политическа стабилност.

Киро Глигоров е първият президент на независима Македония, избран през 1991 г., и остава на поста до 1999 г. Той умира на 1 януари 2012 г.