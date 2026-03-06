Южна Корея обсъжда със САЩ прехвърляне на "Пейтриът" за войната срещу Иран

Министър на външните работи на Южна Корея Чо Хюн съобщи, че южнокорейски и американски военни обсъждат възможното прехвърляне на някои американски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) от Южна Корея за нуждите във войната срещу Иран, предаде Ройтерс.

Чо отговаряше на въпроси по време на изслушване в парламента след съобщения в медиите, че части от американския мобилен зенитно-ракетен комплекс са били преместени във военновъздушната база "Осан" от други места в страната, пише БТА.

Чо заяви, че не може да коментира, когато беше попитан дали САЩ планират да преместят ракетните системи "Пейтриът" в близко бъдеще, за да ги използват в конфликта с Иран. Той подчерта, че Сеул не е получил никакви искания от Вашингтон за военна помощ, въпреки че неотдавна американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще приеме всякаква помощ от всяка страна по отношение на конфликта с Иран.

"Поради причини, свързани с оперативната сигурност, ние не коментираме преместването, промяната в локацията или потенциалното предислоциране на конкретни военни способности или активи", заявиха Корейските сили на САЩ.

Информация в медии, цитиращи източници от южнокорейското правителство, посочват, че системите "Пейтриът" се подготвят да бъдат предислоцирани в Близкия изток, като американски военни транспортни самолети са кацнали във военновъздушната база "Осан", за да ги преместят.

Американските и израелските сили нанасят удари по стратегически цели в Иран за седми пореден ден в рамките на военната кампания, която според Тръмп има за цел да унищожи ядрените способности и балистичните ракети на Иран.

На територията на Южна Корея има значително американско военно присъствие в рамките на съвместната отбрана срещу въоръжената с ядрено оръжия Северна Корея, с около 28 500 войници и системи за противовъздушна отбрана, в това число ракети "Пейтриът".