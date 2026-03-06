ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж с израелско знаме нападна пътник на летището в Атина

Бойка Атанасова, Атина

Напрежението на международното летище „Елефтериос Венизелос" ескалира, след като мъж, носещ израелското знаме, нападна пътник в зоната за заминаващи. Инцидентът предизвика краткотрайна паника сред присъстващите.

Според свидетели, нападателят е бил загърнат в израелското знаме и е влязъл в остър словесен спор с друг пътник. Спорът бързо е прераснал във физическа агресия, при която нападателят е нанесъл удари на жертвата си.

Служителите на летищната полиция са реагирали за секунди, успявайки да неутрализират и отведат нападателя за разпит. На пострадалия е оказана първа помощ на място.

Разследването продължава, като се изяснява дали нападателят е действал сам или е част от по-голяма група, целяща провокация на публично място.

