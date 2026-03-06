ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дубай спира да поема разходите за хотел на заседналите туристи

Дубай спира да поема сметките за хотел на заседналите туристи СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Властите в Дубай вече не поемат разходите за настаняване на блокираните туристи. Това става ясно от разкази на българи, които все още чакат евакуация от Обединените арабски емирства пред Нова нюз.

„Снощи ни съобщиха, че трябва сами да плащаме нощувките. За петима души две нощувки ни излязоха 420 евро. До вчера тези разходи се покриваха, но вече не", разказа Васил Любомиров.

По думите му предишния ден туристите са били извикани на летището с информация, че има организирани полети. Когато обаче се върнали в хотела, им било съобщено, че трябва сами да поемат разходите за престоя си.

Любомиров изрази и съмнения относно начина, по който се определя редът за евакуация. Според него при подобни извънредни ситуации обикновено с предимство се извеждат възрастни хора, бременни жени и семейства с деца, но този път на преден план са били изведени „някакви ВИП персони", които са напуснали страната по-бързо.

Междувременно обстановката на летището в Дубай остава напрегната. Гишетата не работят, поставени са бариери, а напускането на страната зависи от бордните карти, които трябва да бъдат осигурени от туристическите агенции.

Пред терминалите са се образували и дълги опашки от хора, които искат да бъдат евакуирани. От властите обаче призоваха на летището да идват само пътници с потвърдени полети и издадени бордни карти.

