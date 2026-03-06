Израелски офицери планирали войната с Иран и Ливан в продължение на месеци

Офицери от дирекция „Операции" към Генералния щаб на Израелските отбранителни сили са подготвяли в продължение на месеци план за едновременна военна конфронтация с Иран и Ливан. Това става ясно от интервюта с трима военни, публикувани в израелското издание Maariv.

Работата по планирането се е водела от подземния команден бункер в комплекса „Киря" в Тел Авив – центърът, от който се ръководят ключови операции на израелската армия. Според офицерите там са се провеждали интензивни стратегически разработки при изключително строг режим на секретност.

Военните разказват, че са водили своеобразен „двоен живот" – през деня са работили по чувствителни военни планове, а извън службата са пазели естеството на задачите си в тайна дори от близките си. Натискът е бил както професионален, така и личен, тъй като е трябвало да поддържат нормално ежедневие, докато боравят със строго класифицирана информация, разказват те.

Подполковник С., която ръководи отдел за контрол в дирекция „Операции", обяснява, че звеното следи както офанзивните, така и отбранителните действия на всички фронтове. Командният център осигурява актуална оперативна картина за висшето военно и политическо ръководство и координира действията в реално време.

Тя отхвърля и слуховете, появили се преди войната, за изтичане на информация от бункера „Киря". По думите ѝ твърденията, че външни лица разполагат с „вътрешна информация" чрез познати в центъра, не отговарят на истината. Самата тя научила точния момент на удара едва на много късен етап.

Друг офицер, който отговаря за планирането в дирекцията, посочва, че работата е разделена между дългосрочно стратегическо планиране и краткосрочни планове за текущите операции. Дори по време на активни бойни действия значителна част от усилията е насочена към подготовката на операциите за следващия ден.

По думите му подготовката за сегашната кампания е започнала почти веднага след края на предишната операция през лятото. Тогава израелската армия е преценила, че Иран е понесъл сериозни щети, но не е окончателно неутрализиран.

Настоящата операция е по-сложна, тъй като включва и нови цели, които досега не са били атакувани. Израелските стратези не са били изненадани от опитите на Иран да възстанови капацитета си за балистични ракети. Според подполковника стратегията на Израел разчита на силно разузнавателно превъзходство и операции по заблуда, част от които може да останат тайна с години.

Още от самото начало армията е била подготвена за възможна война на няколко фронта, включително с участието на „Хизбула" в Ливан. Затова са разработени както допълнителни отбранителни мерки, така и офанзивни планове за различни бойни арени, които се разглеждат оперативно поотделно, макар Иран да се възприема като основния координиращ център.

Израел е подготвил и сценарии за евентуално участие на хутите в Йемен, които според военните също действат с подкрепата на Техеран.

Капитан М., резервен офицер в Генералния щаб, разказва, че е бил извикан по спешност през уикенда и оттогава работи почти непрекъснато в командния бункер. Неговото звено участва в координацията на ударните операции и работи съвместно с центровете за огнева поддръжка.

Той описва и среща на високо ниво, на която висшите командири са одобрявали целите една по една. По думите му мащабът на планираните удари и връзката им със защитата на израелските цивилни са оставили силно впечатление.

Според офицерите подготовката за евентуална регионална конфронтация е продължила месеци и е изисквала строга оперативна тайна до самия момент на започване на действията. Те признават, че тежестта на този процес е оказала влияние не само върху военната стратегия, но и върху личния живот на всички, участвали в планирането.