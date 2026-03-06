Кремъл: Ако Финландия разреши ядрени оръжия в страната, ще има ответна реакция от Русия

Кремъл заяви днес, че планът на правителството на Финландия да отмени пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия повишава напрежението в Европа и представлява заплаха за Русия, която ще доведе до ответна реакция от страна на Москва, предаде Ройтерс.

Финландия, която има дълга обща граница с Русия, запази неутралитет по време на Студената война, но през 2023 г. се присъедини към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна.

Вчера страната обяви, че обмисля да отмени дългогодишна забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия във военно време.

"Това изявление води до ескалация на напрежението на европейския континент. То засилва уязвимостта на Финландия - уязвимост, предизвикана от действията на финландските власти. На практика разполагайки ядрени оръжия на своя територия, Финландия започва да заплашва нас. А ако Финландия ни заплашва, ние вземаме ответни мерки", подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Това пише БТА.

Войната на Русия в Украйна и непредвидимите действия от страна на американския президент Доналд Тръмп, особено изявлението му за поемане на контрол над Гренландия, принудиха европейските правителства да преосмислят политиките си за сигурност и отбрана, както и ролята на ядрените оръжия, отбелязва Ройтерс.