Доклад: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за US военни цели в Близкия изток

Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за местонахождението на американски военни активи, включително военни кораби и самолети в Близкия изток, твърдят източници, цитирани от "Дейли мейл".

Трима служители, запознати с разузнавателната информация, заявиха, че помощта продължава от началото на войната в събота.

Един източник заяви пред вестник „Вашингтон пост", че предполагаемата руска подкрепа представлява „доста всеобхватни усилия" да се помогне на съюзника Техеран да нанесе удари по американските сили в региона.

Точно доколко стига предполагаемата подкрепа на Москва остава неясно, но служители заявиха, че способността на Иран да проследява позициите на САЩ е отслабнала по-малко от седмица след началото на боевете.

Твърденията се появиха, след като шестима американски войници бяха убити и няколко други бяха ранени при иранска атака с дронове в Кувейт в неделя.

Иран е изстрелял хиляди атакуващи дронове и стотици ракети по американски военни позиции, въпреки че съвместната кампания на САЩ и Израел е поразила повече от 2000 цели в Иран, включително бази за балистични ракети, военноморски активи и лидерски позиции.

Говорителката на Белия дом Анна Кели не коментира директно твърденията за руска помощ, но заяви: „Иранският режим е напълно разгромен.

Тяхното балистично ракетно отмъщение намалява с всеки изминал ден, военноморските им сили са унищожени, производственият им капацитет е разрушен, а техните представители едва ли оказват съпротива."

Москва публично призова за прекратяване на войната, която определи като „непровокиран акт на въоръжена агресия".

Двама от цитираните в доклада служители заявиха, че няма признаци Китай да помага на Иран в отбраната, въпреки близките връзки на Пекин с Техеран.

Анализатори заявиха, че предполагаемото споделяне на разузнавателна информация би съответствало на модела на иранските удари, включително атаките срещу командни и контролни центрове, радарни системи и временни военни структури.

През последните дни беше ударена и станцията на ЦРУ в американското посолство в Рияд, столицата на Саудитска Арабия.

Предполагаемата руска помощ би добавила ново измерение към конфликта, който съпътства пълномащабната инвазия на Москва в Украйна.

През цялата война в Украйна Иран, Китай и Северна Корея бяха обвинени, че помагат на Русия пряко или чрез материална подкрепа, докато САЩ въоръжиха Украйна и споделиха разузнавателна информация, за да подобрят целеустремеността на Киев.

Иран е един от основните поддръжници на Москва по време на войната в Украйна, като споделя технологията зад евтините еднопосочни дронове за атака, използвани срещу украински градове.

Експерти заявиха, че точността на някои от последните ирански удари подсказва, че външна помощ може да е изиграла роля.

Дара Масикот, експерт по руската армия в Карнеги Ендаумент за международен мир, заяви, че Иран е нанасял „много прецизни удари" по радарни и командни инфраструктури и изглежда е атакувал по много целенасочен начин.

Тя заяви, че руските изображения биха били особено ценни, защото Иран разполага само с ограничен брой военни сателити и няма собствена сателитна констелация.

Никол Граевски, която изучава сътрудничеството на Иран с Русия в Белферския център на Харвардския университет „Кенеди", заяви, че ответните удари на Иран са били с висока степен на „усъвършенстваност", както по отношение на избора на цели, така и по отношение на способността му в някои случаи да преодолее противовъздушната отбрана на САЩ и съюзниците им.

Докладът идва на фона на нарастващата загриженост във Вашингтон относно това колко бързо Пентагонът изразходва прецизните оръжия и противовъздушните прехващачи с изострянето на конфликта.