Иран заплаши Иракски Кюрдистан, ако кюрдски бойци нахлуят в Ислямската република

Иран заплаши днес, че ще удари "всички съоръжения" в автономния район Кюрдистан в Ирак, ако кюрдски бойци нахлуят на територията на Ислямската република, предаде Франс прес.
"Засега бяха атакувани само базите на САЩ и Израел, както и сепаратистките групировки в региона", подчерта иранската информационна агенция "Мехр", цитирайки писмо на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, пише БТА.
Висшият съвет предупреди, че в случай на действия от страна на базирани в региона терористични групи срещу Иран и тяхно придвижване към иранските граници, всички съоръжения на регионалното правителство на Кюрдистан ще станат мишена на удари, отбелязва "Мехр".