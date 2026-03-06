Иран заплаши Иракски Кюрдистан, ако кюрдски бойци нахлуят в Ислямската република

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран заплаши днес, че ще удари "всички съоръжения" в автономния район Кюрдистан в Ирак, ако кюрдски бойци нахлуят на територията на Ислямската република, предаде Франс прес.

"Засега бяха атакувани само базите на САЩ и Израел, както и сепаратистките групировки в региона", подчерта иранската информационна агенция "Мехр", цитирайки писмо на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, пише БТА.

Висшият съвет предупреди, че в случай на действия от страна на базирани в региона терористични групи срещу Иран и тяхно придвижване към иранските граници, всички съоръжения на регионалното правителство на Кюрдистан ще станат мишена на удари, отбелязва "Мехр".