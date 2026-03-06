10 наши дипломати евакуирани от Иран през Азербайджан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Български дипломати от Иран бяха евакуирани успешно през Азербайджан, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ. По-рано това обяви и служебният премиер Андрей Гюров в парламента.

Десетима души от българската дипломатическа мисия в Иран са минали границата и са влезли безопасно на територията на Азербайджан през граничния пункт Астара. От тях шестима са служители на посолството, останалите са от семействата им.

Евакуацията е била извършена след приключване на необходимите проверки на документите и всички други задължителни процедури. На границата са предприети всички мерки за да гарантиране на сигурното преминаване на дипломатите, сллед което са били безопасно насочени към крайната си дестинация.

До момента евакуираните българи от Близкия изток са над 900.