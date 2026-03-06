Отново вандализираха българския културен клуб в Битоля (Видео)

За пореден път маскирани лица вандализират Българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля. За това алармира в профила си във фейсбук председателят Люпчо Георгиевски и пусна снимки.

"Оставяме настрана вулгарността, присъща за носителите на омраза срещу нас, македонските българи. Няма да коментираме и техния страх, защото само хора с малки души могат да крият лицата си, докато извършват един по същество политически акт. Но няма как да не обърнем внимание на призива "Македония на македонците". Това е призив на историческото ВМРО, подкрепян и от нашия патрон, Иван Михайлов, който в миналото е имал прогресивен и инклузивен смисъл - една обща държава на всички етноси, населяващи географския регион Македония - българи, турци, албанци, власи и всички други", написа Георгиевски. Отново вандализираха българският културен клуб "Ив. Михайлов" в Битоля. СНИМКИ: Фейсбук Люпчо Георгиевски

Той уточнява, че този призив се използва от "най-ретроградните националисти в Северна Македония като израз на техния стремеж към "чиста" нация - държава, в която са допустими само едно самоопределение и един тип мислене". "Няма как дедите на тези страхливци да не обърнат в гробовете си, ако научат до колко е изкривено едновремешното послание за свобода и равенство", допълва той.

Съобщава, че е подаден сигнал до всички компетентни институции и се надява, че извършителите ще бъдат разкрити и подведени под отговорност, но се съмнява това да се случи. Подозира, че кръгове в Северна Македония се опитват да вкарат македонската тема в изборите в България.

"Всички са наясно, че българското общество е особено чувствително към престъпленията, извършвани срещу българите от тази страна на границата. Дали това не е пореден опит да се създаде оправдание за нечия неспособност или дори нежелание да гарантира равни права на македонските българи, да промени конституцията, да изпълни поетите ангажименти по Плана за действие по правата на общностите?", допълва Георгиевски.