Зам.-министър Николай Найденов: Свободният софтуер...

Берлин: Войната в Близкия изток не бива да отвлича вниманието ни от тази в Украйна

2284
Германският министър на отбраната Борис Писториус Снимка: Twitter/@Pummelzacke

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова да не се допуска войната в Близкия изток да доведе до пренебрегване на нуждите на украинската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нуждата от средства за противовъздушна отбрана рязко се увеличи заради контраатаките на Иран, които Ислямската република предприе, след като бе атакувана миналата седмица от САЩ и Израел.

"Всички знаят, че системите за противовъздушна отбрана и ракетите за противовъздушна отбрана са рядка стока в глобален аспект. Продължаващата война в Близкия изток не бива да отвлича вниманието ни от войната в Европа, от войната срещу Украйна", каза днес Писториус пред репортери в Берлин.

"Трябва да продължим да правим всичко, за да подкрепяме Украйна, като същевременно не бива да оставяме сами страните от Залива, може би като им помагаме при възможност с оборудване и логистика", изтъкна германският министър.

