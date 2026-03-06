Гърция затяга обръча: Военен кораб и „Тайфуни" охраняват Александруполис

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александруполис се превърна в ключова крепост на НАТО на Балканите в отговор на ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Стратегическото пристанище и летището на Александруполис преминаха в режим на „повишена готовност" (High Alert). Мярката е продиктувана от рязкото напрежение в триъгълника Израел-Иран-Ливан, което принуди Гърция и нейните съюзници да разгърнат мащабни отбранителни активи в региона.

Още от ранните часове на деня в пристанището на града е акостирал висок клас военен кораб, осигуряващ логистична подкрепа и защита на морските пътища в Североизточно Егейско море. Присъствието му подчертава ролята на Александруполис като жизненоважен енергиен и военен хъб за целия Източен фланг на Алианса.

Едновременно с това, военновъздушната база на летище „Димокритос" прие ескадрила изтребители Eurofighter Typhoon. Самолетите, част от съюзническите сили за бързо реагиране, са в състояние на постоянна бойна готовност. Според източници от министерството на отбраната, летището ще служи като логистичен мост за евакуация на цивилни и поддръжка на мироопазващи операции.

Мобилизацията в Александруполис е част от по-широк план, включващ разполагането на фрегати в Източното Средиземноморие и активирането на системи за противоракетна отбрана.

Местните власти призовават населението към спокойствие, уверявайки, че засиленото военно присъствие е превантивна мярка срещу евентуални провокации и има за цел да гарантира мира в региона.