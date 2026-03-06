Индонезия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индонезия ще започне да ограничава достъпа до определени "високорискови" интеренет платформи, включително ТикТок, Фейсбук и ЮТюб, за деца под 16-годишна възраст, съобщи днес индонезийското правителство, цитирано от ДПА и БТА.

Законът, предложен от министерството на комуникациите и информационните технологии, ще влезе в сила този месец.

"Чрез тази регулация правителството ще отложи достъпа на деца под 16 години до интернет платформи с висок риск, включително социални медии и мрежови услуги", посочи в изявление министърката на комуникациите и информационните технологии Меутя Хафид.

Съгласно новите правила правителството ще започне да деактивира съществуващите акаунти на потребители под 16 години на няколко големи платформи, считано от 28 март. Меутя заяви, че процесът ще се осъществи постепенно, докато засегнатите компании се съобразят напълно с регламента.

Засегнатите платформи включват ЮТюб, TикТок, Фейсбук, Инстаграм, Треадс, Екс, Биго Лайв и онлайн платформата за игри Роблокс.

Меутя заяви, че Индонезия ще стане една от първите незападни страни, които налагат възрастови ограничения за достъпа на деца до интернет платформи. Тя описа мярката като отговор на нарастващите рискове, пред които са изправени младите интернет потребители.

"Над децата тегнат все по-реални заплахи, вариращи от излагане на порнография и кибертормоз до онлайн измами и, най-важното, пристрастяване", каза тя.

Министърката призна, че тази политика може да причини неудобства на децата и родителите. Тя обаче заяви, че правителството я разглежда като необходима стъпка по време на "една извънредна ситуация в дигиталната сфера".