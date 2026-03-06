Техеран твърди: Ударихме US петролен танкер край Кувейт

Говорител на иранските въоръжени сили заяви днес, че те са нанесли удар по американски петролен танкер край бреговете на Кувейт в Персийския залив, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Петролен танкер на САЩ близо до границата с Кувейт беше ударен и се възпламени", заяви Ебрахим Золфагари, говорител на Централния щаб "Хатам ал Анбия", който поема оперативното командване на иранските въоръжени сили по време на война.

Междувременно нови експлозии бяха чути днес в столицата на Кувейт, а министерството на отбраната на страната написа в социалната мрежа Екс, че Кувейт е станал обект на атака с ракети и дронове.

Държавното радио и телевизия на Иран съобщиха, че позициите на САЩ и Иран отново са били атакувани с усъвършенствани ракети, в това число с балистични ракети със среден обсег "Хорамшар", носещи бойни глави от 2 тона.

На седмия ден от войната в Близкия изток Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви от своя страна, че е ударил американските радарни системи в Обединените арабски емирства, Йордания и Катар.

Експлозия отекна също така близо до летището на Ербил, където са разположени войските на коалицията, оглавявана от САЩ в автономния регион на Ирак Кюрдистан, съобщиха кореспонденти на АФП. От началото на войната дронове бяха неколкократно прехванати над Ербил, където е разположен важен комплекс на американска консулска служба.