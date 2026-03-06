Литва: Русия укрепва военните си формирования по границите с държавите от НАТО

Русия подсилва военните си формирования по границите с държавите от НАТО, развивайки бойните умения на тези части в Украйна, и може да ги използва като опорни точки в конфликт с Пакта след войната, обяви днес литовското разузнаване в годишния си доклад на заплахите за сигурността, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ако санкциите бъдат отменени, Русия ще бъде готова за "мащабен военен конфликт" с НАТО в рамките на шест години, се казва в доклада на разузнаването.

"Русия вероятно ще създаде не само с 30 до 50% по-голяма армия от тази, която имаше преди войната, но и относително модерна такава. Стратегическите резерви от оръжия и боеприпаси ще бъдат напълно възстановени. Русия ще бъде готова за конвенционален военен конфликт с НАТО", гласи доклада на литовското разузнаване.

Накланянето на баланса на силите в Европа в своя полза, както и пълното подчинение на Украйна, остават основните цели на Русия, се казва още в доклада.

Руското министерство на отбраната засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по повод доклада.

Руската военна промишленост е била ускорена с помощта на Китай, което е позволило на Москва да намали зависимостта си от западните технологии. След войната излишъкът от оръжие ще доведе до "последствия за глобалната сигурност", се казва в доклада.

Граничеща както с Русия, така и с нейния близък съюзник Беларус, Литва, която е държава членка на НАТО и Европейския съюз, е един от водещите поддръжници на Украйна и критици на Русия, отбелязва Ройтерс.

Докладът споменава за експлозии на колетни пратки през 2024 г., за които литовските власти обвиняват руското военно разузнаване и казва, че подобни атаки могат да бъдат увеличени, за да убиват хора.

В него обаче се стига до заключението, че поредицата от прекъсвания на газопроводи, електропроводи и телекомуникационни кабели в Балтийско море от 2023 г. насам, макар и причинени от кораби, плаващи от руски пристанища, не са били умишлени. В доклада не се посочва как се е стигнато до това заключение, отбелязва Ройтерс.