Израел: Бункерът на покойния аятолах е бил атакуван от 50 изтребителя

Израелската армия заяви днес, че подземният военен бункер на покойния ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей е бил атакуван от приблизително 50 изтребителя, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Преди малко приблизително 50 изтребители на израелските военновъздушни сили, ръководещи се от прецизни разузнавателни данни на израелските въоръжени сили, поразиха подземния бункер на Али Хаменей в Техеран", се казва в изявление на израелските въоръжени сили.

Израелските сили заявиха, че бункерът е бил използван като база за военни дейности.

Смята се, че бункерът се простира под няколко улици и има няколко входа, като според израелската армия атаката срещу него "още повече е намалила капацитета на режима в командно и контролно отношение".

Очевидци в Техеран съобщиха за силни експлозии и силни трусове, които са били усетени в много жилищни сгради.