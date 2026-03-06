ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха българин с контрабандни цигари в Гърция (видео)

Задържаният автомобил с ремарке на българин в Гърция. СНИМКА: Полицията на Гърция

59-годишен българин е арестуван от полицаи от Поддирекция „Борба с организираната престъпност" в Северна Гърция, по обвинение, че е трафикирал общо 720 000 кутии контрабандни цигари през последната година. Според полицейски оценки незаконната печалба, която е реализирал през този период, възлиза на 360 000 евро, се казва в съобщение на Гръцката полиция. Оттам не съобщават националността на задържания чужденец, но някои гръцки сайтове твърдят, че е българин.

59-годишният мъж е бил забелязан да шофира превозно средство по магистралата Егнатия Одос, превозвайки 33 127 пакета контрабандни цигари ( 662 540 броя ), скрити в ремарке , в алуминиеви рамки за прозорци, се казва в изявление на гръцката полиция. Арестуваният е организирал инфраструктура за професионално извършване на контрабанда, използвайки фирма и данъчни документи за законен транспорт на продукти и специални тайници за укриване на незаконния товар.

Превозното средство и ремаркето са конфискувани, както и сумата от 200 евро, а конфискуваните цигари са изпратени на компетентните служби.

