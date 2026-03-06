Коща и Фон дер Лайен ще разговарят с лидери от Близкия изток в понеделник

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще имат видеоконферентен разговор с лидери на страни от Близкия изток в понеделник, за да обсъдят ситуацията в региона, съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на говорител на Коща.

„Този обмен на мнения ще даде възможност да се чуят оценките на лидерите за ситуацията и да се обсъди по-нататъшната подкрепа от страна на ЕС и неговите държави членове за страните в региона, както и начини за прекратяване на настоящия конфликт“, заяви говорителят, цитиран от БТА.

По време на видеоконференция вчера външните министри на 27-те държави-членове на ЕС обсъдиха ситуацията в Иран и Близкия изток с колегите си от Съвета за сътрудничество в Персийския залив и призоваха за диалог и дипломация за разрешаване на кризата. За пореден път държавите от ЕС заявиха, че страните от Залива имат право да се защитават от Иран.

Списъкът с участниците в срещата другата седмица все още не е публикуван.