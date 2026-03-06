Външно за вандалската атака в Битоля: Очакваме реакцията на властите в РСМ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заместник-министър Марин Райков коментира вандалските действия спрямо клуб на българската общност в Битоля. Ето какво казват от министерството на външните работи:

"С тревога констатираме, че за пореден път е извършено посегателство срещу един от клубовете на българската общност в Република Северна Македония.

Разглеждаме това деяние като отражение на политически спонсорираната нестихваща кампания срещу хиляди граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като македонски българи.

Очакваме официалните власти в съседната страна да реагират в съответствие с ангажиментите, разписани в Европейския консенсус от юли 2022 г. и в отговор на европейските стремежи на по-голямата част от обществото на Република Северна Македония."

За пореден път маскирани лица вандализират Българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля. За това алармира по-рано председателят Люпчо Георгиевски.