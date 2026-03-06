ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" без Мбапе и Белингам срещу "Сити"

„Хизбула“: Няма да сложим оръжията си и няма да напуснем бойното поле

Знамето на "Хизбула" КАДЪР: Екс/@rxlfpacked

Ливанското шиитско движение „Хизбула" отново подчерта готовността си да продължи бойните си действия на фона на продължаващите израелски атаки срещу обекти в Ливан, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Няма да сложим оръжията си и няма да напуснем бойното поле", каза „Хизбула" в изявление.

Според съобщения на ливански медии от днес през нощта е била предложено да се прибегне до френска инициатива, която включва идеята за пълна капитулация на шиитското въоръжено движение в замяна на прекратяване на войната в Ливан.

Правителствен източник обаче заяви, че „Хизбула" продължава да отхвърля всякакви преговори за прекратяване на огъня, водени от ливанското правителство, като групировката настоява, че само нейни представители могат да участват в подобни преговори.

По-рано израелската армия нанесе нова поредица от удари в Ливан, насочени главно към предградието Дахия на ливанската столица Бейрут, след като "Хизбула" съобщи, че е изстреляла ракети към северната част на Израел. Израелските въздушни удари там продължават.

Десетки хиляди жители са напуснали гъсто населените квартали на Бейрут.

Междувременно „Хизбула" пое отговорност за няколко въздушни атаки срещу Израел.

