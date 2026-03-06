Вижте как в Унгария арестуват украински банкови служители с 40 млн. долара, 30 млн. евро и 9 кг злато (Видео)

Унгарското правителство публикува видеозапис на задържането на украински автомобили за инкасо и банкови служители от служители на Антитерористичния център. От видеото може да се разбере, че задържането е извършено през деня, в четвъртък, 5 март. На него се виждат задържани на бензиностанция пътници на два украински бронирани микроуса за инкасо.

Унгарското правителство показа и как изглеждат паричните средства и златните кюлчета, иззети от украински инкасо автомобили. По-рано днес унгарското правителство обяви планове за депортиране на седемте задържани. В четвъртък Националната банка на Украйна първа съобщи за скандала със задържането на бусовете на украинската Ощадбанк с 40 млн. долара, 30 млн. евро и 9 кг злато, превозвани от Австрия до Украйна. В Унгария арестуваха украински банкови служители с 40 млн. долара, 30 млн. евро и 9 кг злато. СНИМКИ: Правителството на Унгария

Украинският външен министър Андрей Сибега нарече подобни действия „тероризъм и вземане на заложници" и министерството препоръча украинците да се въздържат от пътувания до Унгария .

Ощадбанк съобщи, че нейни два автомобила на службата за събиране, придружени от 7 служители са били неоснователно задържани в Унгария, докато извършвали редовен превоз на чуждестранна валута и банкови метали между Райфайзен Банк Австрия и Ощадбанк Украйна.

"Транспортирането на парични средства и ценности е осъществено от Ощадбанк в рамките и съгласно международно споразумение с Райфайзен Банк, Австрия. Товарът е регистриран в съответствие с международните правила за транспорт и действащите европейски митнически процедури. Сумата на ценностите в откраднатите автомобили е 40 милиона щатски долара, 35 милиона евро, 9 кг злато. Ощадбанк изисква незабавното освобождаване на служителите и имуществото си и връщането им в Украйна", се казва в съобщение на банката.

От ръководството са категорични, че няма никакво правно основание за задържането на инкасовите превозни средства и придружаващия ги персонал, които са извършвали традиционен превоз. От началото на войната с Русия транспортирането на чуждестранна валута и банкови метали се извършвало изключително по суша. Подобни трансфери се извършвали от инкасовите превозни средства на Ощадбанк всяка седмица. Ощадбанк имала съответния лиценз за международен превоз, издаден от Държавната служба за безопасност на транспорта на Украйна. Всички служители на службата за събиране на вземания, незаконно задържани в Унгария, имат дългогодишен опит в Ощадбанк: от 3-4 години до 17-21 години. Ценностите, които са били в двата микробуса, принадлежали на държавната Спестовна банка. Това са средства, поверени на банката от граждани и фирми на Украйна. Те са били транспортирани от Австрия за по-нататъшно използване в обращение и насищане на паричния пазар на Украйна.

В официално съобщение на унгарското правителство пък се настоява за незабавен отговор и обяснение от Украйна относно паричните пратки. "С право възниква въпросът дали това не са парите на украинската военна мафия", заяви министърът на външните работи и търговията Петер Сийярто в Будапеща в петък. Будапеща водела разследване по подозрение за пране на пари. Твърди се, че сред седмината задържани имало и бивш генерал от тайните служби на Украйна. „От януари насам през Унгария са пренесени общо 900 милиона долара и 420 милиона евро в брой, а през страната са пренесени и 146 килограма златни кюлчета", казва министърът.

„Имаме няколко сериозни въпроса. Първо, че това е огромно количество пари в брой и защо е необходимо украинците да транспортират толкова огромно количество пари в брой? Ако е вярно, че това е транзакция между банки, тогава с право възниква въпросът защо банките не уредят това помежду си чрез превод, защо е необходимо да пътува толкова голямо количество пари в брой, и то през Унгария", продължи той.

„Тези въпроси възникват главно защото тези парични пратки се придружават от хора, които имат ясни връзки с украинските тайни служби. Изискваме обяснение защо украинците са транспортирали толкова голяма сума пари в брой през Унгария през последните месеци. За какво използват тези пари, чии са парите?" - попита той. Петер Сийярто заяви, че те също така изискват обяснение и отговор на въпроса дали тези пари се транспортират само през Унгария, или понякога се спират, и дали тези пари може би се използват от някой тук в Унгария или се използват в нечий интерес тук в Унгария.

„С право възниква въпросът дали това не са парите на украинската военна мафия", каза той. „Изискваме незабавни отговори и обяснения от украинската страна на тези сериозни въпроси. Докато това се случи, разбира се, унгарските власти ще проведат възможно най-щателното и задълбочено разследване", заключи той.