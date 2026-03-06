Тръмп: Не ме интересува дали в Иран ще има демокрация, важното е да се отнасят добре със САЩ и Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не настоява Иран да стане демокрация, а вместо това заяви, че страната се нуждае от лидер, който ще се отнася добре със Съединените щати и Израел.

На въпрос дали се нуждае от демократично правителство в Иран, Тръмп каза пред CNN: „Не, казвам, че трябва да има лидер, който ще бъде честен и справедлив, ще върши чудесна работа, ще се отнася добре със Съединените щати и Израел и ще се отнася добре с другите страни в Близкия изток - всички те са наши партньори."

Тръмп също така каза, че не би изключил религиозен лидер да поеме властта в страната.

„Ами може би, да. Искам да кажа, зависи кой е човекът. „Нямам нищо против религиозните лидери. Работя с много религиозни лидери и те са фантастични", каза той пред CNN в кратко телефонно интервю.

В интервюто Тръмп заяви, че ръководството на Иран е било „кастрирано" след неотдавнашната военна кампания.

„Иран не е същата страна, която беше преди седмица", каза той пред CNN. „Преди седмица те бяха могъщи, а сега наистина са кастрирани."

Той също така сравни ситуацията с Венецуела, казвайки, че инсталирането на ново ръководство в Иран ще бъде лесно.

„Ще работи много лесно. „Ще проработи както във Венецуела", каза Тръмп, визирайки изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, според CNN.

Тръмп също така похвали операцията на САЩ срещу Иран и заяви, че кампанията е нанесла сериозни щети на военноморските сили на Иран.

„Унищожихме флота им", каза той, добавяйки, че около 25 ирански кораба са били унищожени.

Въпреки опасенията относно покачващите се цени на горивата, Тръмп заяви, че всяко увеличение ще бъде временно.

„Всичко е наред. Ще бъде краткосрочно." „Ще се срине много бързо", каза той, добавяйки, че „вече е разбрал" за Ормузкия проток, съобщи CNN.

По-рано в петък Тръмп заяви, че няма да има сделка с Иран, освен „безусловна капитулация", седмица след като Съединените щати се присъединиха към Израел в започването на военни действия срещу Техеран, според Ройтерс.

„Ние и много от нашите прекрасни и много смели съюзници и партньори ще работим неуморно, за да върнем Иран от ръба на унищожението", каза Тръмп в публикация в социалните медии, добавяйки, че Съединените щати и техните съюзници също ще работят за стимулиране на икономиката на Иран.

Тръмп заяви пред Ройтерс в четвъртък, че иска да участва в избора на следващия лидер на Иран.