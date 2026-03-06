Израел показа кадри от удар по бункера на Хаменей в Техеран (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските военни публикуваха кадри, показващи бомбардирането на подземен военен бункер в центъра на Техеран, за който твърдят, че е свързан с покойния лидер на Иран Али Хаменей.

Видеото беше споделено от говорителя на израелската армия Авичай Адраее в X, където той предостави подробности за по-рано съобщения въздушен удар.

Според Адраи, съоръжението е било ударено по време на по-ранната военна операция на Израел срещу Иран, когато 50 израелски военни самолета са се насочили към мястото, за което се смята, че е подземно убежище, свързано с Хаменей, съобщи turkiyetoday.

Адраи каза, че комплексът се простира под улици и булеварди в центъра на Техеран и съдържа множество входове, както и специално проектирани помещения за срещи на високо ниво.

Израелски представители твърдят, че подземната структура е функционирала като команден център, използван от иранските власти за координиране на военното планиране и вземане на стратегически решения.

Адраи каза, че бункерът е построен за Хаменей, но никога не е бил използван от него, добавяйки, че други висши ирански служители са използвали съоръжението вместо това.

Иранските власти не са потвърдили публично подробностите за подземния комплекс, нито са коментирали кадрите, публикувани от израелските военни.

Хаменей беше убит по време на началната фаза на съвместните въздушни удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, когато ударите бяха насочени към места в Техеран, включително райони в близост до официалната резиденция на върховния лидер.

По-късно иранската държавна телевизия потвърди смъртта му, докато израелски и американски представители заявиха, че първоначалната вълна от атаки е убила и десетки висши ирански политически и военни фигури.