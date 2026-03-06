Френският самолетоносач "Шарл де Гол" навлезе в Средиземно море

Френският самолетоносач "Шарл де Гол", изпратен по разпореждане на френския президент Еманюел Макрон в горещата зона на близкоизточния конфликт, навлезе следобед в Средиземно море, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Самолетоносачът и придружаващите го плавателни съдове трябва да достигнат района на Източното Средиземноморие. Днес самолетоносачната група е преминала през Гибралтарския пролив. Пред нея има още няколко дни, преди тя да пристигне в обозначената от Макрон зона.

Френският президент взе това решение, защото Франция трябва да предприеме действия за сигурността си, за тази на гражданите си и на базите си, както и за сигурността на регионалните си съюзници.

Франция е съюзник на Кипър, който е част от ЕС и съюзник на Турция, която е част от НАТО. Франция има и споразумения за отбрана с ОАЕ, Кувейт и Катар. Тя има и три бази в ОАЕ.