ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

BG зрителят вече не харесва “Ергенът”

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22421192 www.24chasa.bg

Френският самолетоносач "Шарл де Гол" навлезе в Средиземно море

2740
Самолетоносачът "Шарл де Гол". Кадър Youtube

Френският самолетоносач "Шарл де Гол", изпратен по разпореждане на френския президент Еманюел Макрон в горещата зона на близкоизточния конфликт, навлезе следобед в Средиземно море, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Самолетоносачът и придружаващите го плавателни съдове трябва да достигнат района на Източното Средиземноморие. Днес самолетоносачната група е преминала през Гибралтарския пролив. Пред нея има още няколко дни, преди тя да пристигне в обозначената от Макрон зона.

Френският президент взе това решение, защото Франция трябва да предприеме действия за сигурността си, за тази на гражданите си и на базите си, както и за сигурността на регионалните си съюзници.

Франция е съюзник на Кипър, който е част от ЕС и съюзник на Турция, която е част от НАТО. Франция има и споразумения за отбрана с ОАЕ, Кувейт и Катар. Тя има и три бази в ОАЕ.

Самолетоносачът "Шарл де Гол". Кадър Youtube

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)