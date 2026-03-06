Катар предупреди за невиждан скок в цената на петрола - $ 150 за барел (Обзор)

Войната в Близкия изток може да изстреля цените на петрола до невиждани досега нива - над 150 долара за барел. За това предупреди енергийният министър на Катар Саад ал Кааби, който е и президент, и главен изпълнителен директор на държавната компания QatarEnergy - най-големия производител на втечнен природен газ (LNG) в света.

Ал Кааби прогнозира, че този възможен скок в цената на петрола не само ще доведе до енергийна криза, а създава риск за срив на глобалната икономика.

Засега петролът тип “Брент” се търгува на цена от около 85 долара за барел, а преди първите удари на САЩ и Израел по Иран и последвалия отговор на Техеран по страните от Персийския залив средно един барел вървеше за около 60-65 долара.

“Ако тази война продължи още няколко седмици, това ще се отрази на растежа на БВП по целия свят. Цените на енергията за всички ще се повишат. Ще има недостиг на някои продукти и ще настъпи верижна реакция, която ще засегне фабриките - те няма да могат да извършват доставки”, обясни Ал Кааби пред “Файненшъл Таймс”. Според него дори войната да приключи скоро, ще са нужни седмици или дори месеци, преди производствените цикли да се върнат към нормалното.

Енергийната криза се задълбочи, след като Иран на практика затвори Ормузкия проток - най-ключовата артерия за световната икономика. В нормални условия през него минават средно по 20-21 милиона барела на ден. Това се равнява на 1/5 от световните доставки. Заради отрязания достъп Вашингтон предостави на Индия 30-дневно разрешение да купува руски петрол,

Иран преди дни удари най-големия завод за втечнен природен газ - комплекса “Рас Лафан”, който е собственост на QatarEnergy. Това принуди Катар да спре работата на съоръжението. По същото време в Саудитска Арабия държавната Saudi Aramco трябваше да затвори рафинерията в Рас Танура, капацитетът ѝ е около 550 хил. барела на ден.

Има ли достатъчно горива за България ДПС настояват да обяснят на изслушване в парламента шефовете на митниците и на държавния резерв, както и особеният управител на “Лукойл” Румен Спецов.

