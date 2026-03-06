Германският външен министър: Задава се нова миграционна вълна към Европа заради Иран

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че войната с Иран и последиците от нея могат да доведат до нова миграционна вълна към Европа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ситуацията, създадена от войната, в някои отношения е изключително драматична", заяви Вадефул на среща в Берлин с нидерландския си колега Том Берендсен. Той подчерта, че е важно да се предприемат мерки, така че многото вътрешно разселени хора в региона да не се превърнат в нова вълна от бежанци, насочена към Европа.

Германското правителство възнамерява да ограничи хуманитарната криза и по тази причина ще отпусне допълнително близо 100 милиона евро за хуманитарна помощ. По думите му в Ливан вече ситуацията се изостря, като много хора са били принудени да напуснат домовете си. "Целта ни е да предоставим помощ на място в целия регион", добави той.

Вадефул заяви и че германското правителство не планира да доставя системи за противовъздушна отбрана на страните, които са били атакувани от Иран. "Нашият основен приоритет остава Украйна", подчерта той. По-голямата част от германските системи за противовъздушна отбрана, включително комплексите "Пейтриът", вече са предоставени на Киев за защита от руските атаки.

"Ако разполагахме с още подобни системи, щяхме да обмислим да изпратим отново на Украйна. Поради това в момента във федералното правителство не се обсъждат доставки на подобно оборудване за други държави", каза германският министър.

От своя страна нидерландският външен министър Берендсен заяви, че партньорските страни, които са били атакувани от Иран, трябва да бъдат подкрепяни, доколкото това е възможно.

"Важно е да демонстрираме единство, тъй като регионът е от съществено значение за нашата сигурност и икономически интереси", подчерта той. Берендсен допълни, че Нидерландия обмисля да изпрати фрегата в Средиземно море, след като Франция изпрати там самолетоносача "Шарл де Гол".