Израел атакува висш командир на иранския режим в Техеран

Израелските сили са атакували Сейед Али Асгар Хиджази, висш съветник на върховния лидер на Иран, съобщиха военните. Засега не е ясно дали нападението е успешно.

Сейед Али Асгар Хиджази е смятан за една от най-влиятелните фигури във вътрешния кръг на Хаменей и ключова фигура в сигурността; той също така е бил смятан за евентуален наследник на върховния лидер, събщи ynetnews.

ИДФ заяви, че е ударила „висш командир на иранския режим" в иранската столица, без да се дават повече подробности. Израелски служители идентифицираха целта като Хиджази, влиятелна фигура в офиса на върховния лидер и заместник-началник на офиса на лидера.

Хиджази отдавна се смята за една от най-влиятелните фигури във вътрешния кръг на върховния лидер и е отговарял за сигурността в офиса, според Раз Зимт, ръководител на програмата за Иран и шиитската ос в Института за изследвания на националната сигурност в Тел Авив.

Зимт каза, че влиянието на Хиджази се е разширило значително в края на 90-те години, когато много президентски правомощия, свързани със сигурността - включително потискането на противниците на режима - са му прехвърлени. В тази си роля той е работил в тясно сътрудничество с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, Министерството на разузнаването и съдебната система.

Хиджази е служил и като представител на върховния лидер в чувствителни политически и охранителни консултации и е действал като ключов канал за предаване на послания до трите клона на правителството на Иран, каза Зимт.

„Ню Йорк Таймс" съобщи по-рано тази седмица, че Хиджази е бил споменаван като евентуален наследник на върховния лидер Али Хаменей след началото на операцията и убийството на Хаменей при първия удар.

Според този доклад, Хаменей е посочил трима предпочитани потенциални наследници по време на войната миналата година: председателят на съдебната система Голам-Хосеин Мохсени-Еджей; Хасан Хомейни, внук на основателя на Ислямската република аятолах Рухола Хомейни, който се смята за относително умерен; и Хиджази.

По-рано в петък израелските военновъздушни сили унищожиха голям подземен бункер в центъра на Техеран, построен под комплекса на ръководството на иранския режим. Около 50 изтребителя са участвали в удара, като са хвърлили приблизително 100 боеприпаса, според IDF.

Говорителят на IDF, бригаден генерал Ефи Дефрин, заяви, че висши служители на режима са продължили да използват бункера, защото са вярвали, че е сигурен.

„Висши служители на режима са продължили да използват бункера, защото са смятали, че е защитен и непроницаем - грешали са", каза Дефрин.

Той каза, че военните все още оценяват резултатите от удара, за да определят кои служители са присъствали по това време и дали някои са били убити.

„Унищожаването на бункера е още един значителен удар върху способността на режима да поддържа непрекъснато функциониране и задълбочава дестабилизацията на режима", каза Дефрин.