"Хизбула" изстреля 70 ракети по израелска територия днес

Израел заяви, че ливанското шиитско движение "Хизбула" е изстреляло днес 70 ракети срещу израелската територия, предаде Франс прес.

"През последните дни стотици ракети и дронове бяха изстреляни" към Израел, а от днес "от полунощ около 70 ракети бяха изстреляни" към израелската територия, заяви говорителят на израелската армия Надав Шошани, цитиран БТА.

От началото на израелската офанзива срещу ислямисткото движение на 2 март "осъществихме 26 вълни на удари, в рамките на които атакувахме повече от 500 цели в Ливан и елиминирахме повече от 70 терористи от "Хизбула", поясни израелският говорител.