Тръмп удря в събота Иран със стратегическите бомбардировачи B1?

Американските бомбардировачи B1 се отправят към Обединеното кралство за „голямата атака" срещу Иран. Тя може да се случи още в събота, съобщава "Дейли мейл".

Базата на Кралските военновъздушни сили очаква бомбардировачите B1, които могат да носят 34 тона бомби, след като САЩ обещаха увеличение на атаките, пише изданието.

Бомбардировачите на американските военновъздушни сили са на път към Обединеното кралство, което предполага, че мегаатаката на Доналд Тръмп срещу Иран, която той нарече „голямата", е неизбежна.

Интернет наблюдатели на самолети забелязаха флотилия от самолети B-1, пътуващи от военновъздушната база Дайс в Тексас до RAF Fairford в Глостършир, където се очаква към тях да се присъединят още стелт бомбардировачи, включително B-2 и B-52.

Стратегическите бомбардировачи, струващи до 2 милиарда долара всеки, могат да изпълняват мисии на далечни разстояния без да бъдат открити, като същевременно носят най-опустошителните ракети в света.

По-рано Тръмп обяви, че иска безусловна капитулация от Иран.

"Няма да има сделка с Иран, освен безусловна капитулация. След това и избора на велики и приемливи лидери, ние и много от нашите прекрасни и много смели съюзници и партньори ще работим неуморно, за да върнем Иран от ръба на унищожението, правейки го икономически по-голям, по-добър и по-силен от всякога."

MOAB, най-голямото неядрено оръжие на САЩ, може да бъде хвърлено през следващите дни и седмици срещу Иран.

Наричан е „Майката на всички бомби" – игра на думи със съкращението „MOAB", което означава „Massive Ordnance Air Burst" (Масивен въздушен взрив с боеприпаси).

Смята се, че кратер, оставен от експлозията, е с ширина над 30 метра.

Все още не е използван в Иран, но е използван в Афганистан през 2017 г.

Президентът Тръмп отдавна казва на репортери в Белия дом колко „много се гордее" с това.

Американските бомбардировачи B-2 пуснаха подобни разрушителни бомби GBU-57 върху ирански обекти за обогатяване на уран през юни 2025 г.

MOAB причинява разрушения на повърхностно ниво и в голяма площ, докато GBU-57 се заравя дълбоко в земята, преди да експлодира.

Военни експерти заявиха, че „голямата атака", за която Тръмп предупреди Иран, ще използва най-разрушителния арсенал на Америка - и изглежда неизбежна.

Саша Брухман, научен сътрудник по отбрана в офиса на Международния институт за стратегически изследвания (IISS) в Бахрейн, каза пред Daily Telegraph: „Голямата атака е продължителна бомбардировъчна кампания чрез флота от стратегически бомбардировачи, тоест B-1, B-2 и B-52.

„Снощи Centcom [Централното командване на САЩ] заяви, че е имало един бомбардировач B-1, а предната нощ е имало четири B-2, които са хвърлили по-тежки полезни товари, тоест бомби от 1000 до 2000 фунта с някои възможности за разрушаване на бункери срещу тези ракетни градове.

„Сега, когато е постигнато въздушно господство и сме виждали американски дронове Reaper над градове, което не бихте имали, ако имаше някакъв вид противовъздушна отбрана."

Иън Балантайн, редактор на списание „Warships International Fleet Review", заяви пред вестника: „Най-очевидното нещо, което президентът Тръмп може да има предвид под „голямата" бомба, е някакъв вид MOAB – „Майката на всички бомби"."

Той добави, че тези ужасяващи въздушни атаки ще бъдат „координирани с американския флот, който ще пусне не само USS Gerald R Ford, но и USS Abraham Lincoln, ударни групи от самолетоносачи – както ракети Tomahawk от техните разрушители, така и въздушни крила – заедно с възможни бомбардировки от подводници".