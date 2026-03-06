Израелската армия е атакувала над 400 цели в Иран днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия обяви, че днес военновъздушните ѝ сили са атакували над 400 цели в Иран, предаде Франс прес.

"В петък в няколко района на Иран бяха атакувани над 400 цели, включително пускови установки за балистични ракети и складове за ирански дронове", се казва в изявление на пресслужбата на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирано от ТАСС и БТА.

В съобщението се отбелязва, че "в хода на ударите израелски боен самолет е засякъл камион, превозващ иранска система за противовъздушна отбрана". "След засичането на камиона израелските военновъздушни сили нанесоха удар по него и унищожиха системата", добавят от ЦАХАЛ.