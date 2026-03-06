Украинец е бил отвлечен и разчленен на остров Бали

Човешки останки в напреднал стадий на разложение бяха открити миналия месец на индонезийския остров Бали. Те принадлежат на украинец, който е бил отвлечен и измъчван от похитителите си, съобщи днес индонезийската полиция, предаде Франс прес.

Игор Комаров, на 28 години е бил идентифициран чрез ДНК проби, взети от разчлененото тяло и сравнени с тези на майка му, заяви говорител на полицията в Бали. Той не назова директно името на Комаров, но показа лист хартия, на който бяха изписани неговото име и дата на раждане. Според медиите Комаров е син на богат украински бизнесмен и е бил измъчван от похитителите си, които са искали от семейството му милиони долари откуп. Полицията обаче заяви, че мотивът за престъплението все още се разследва.

Мъжът е бил отвлечен на 15 февруари, докато се е придвижвал с мотоциклет заедно с приятел в туристическия град Джимбаран, съобщава БТА.

Нападатели са го принудили да се качи в автомобил. Приятелят, който е бил с него, веднага е съобщил за похищението на полицията. Няколко дни по-късно местни жители са открили разчленени човешки останки на близък плаж и край река. По-късно полицията е арестувала мъжа, който е наел автомобила, използван при отвличането. Той е посочил още шестима души – всички чужденци – които сега се издирват за отвличане и тежко нападение. Шестимата предполагаеми заподозрени са напуснали страната, а полицията е издала международна заповед за ареста им. Някои от тях притежават повече от два паспорта.