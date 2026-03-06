Франция разположи амфибиен хеликоптероносач в Средиземно море

Франция е решила да разположи амфибиен хеликоптероносач в Средиземно море, „за да допълни" военния си контингент, изпратен от Париж във връзка с войната в Близкия изток, съобщи за Франс прес говорителка на Генералния щаб на френските въоръжени сили.

„Амфибиен хеликоптероносач е разположен в Средиземно море, за да допълни разгръщането на френските въоръжени сили в рамките на кризата в Близкия изток", заяви говорителка на Генералния щаб, цитира БТА.

През есента на 2024 г. кораб от този тип беше предварително разположен край бреговете на Ливан като предпазна мярка, в случай че се наложи операция по евакуация на френски граждани, докато Израел се сражаваше с ливанската групировка "Хизбула", както се случва и в момента.

Корабът, чието име не беше уточнено от говорителката, ще се присъедини в източната част на Средиземно море към фрегатата „Лангдок", която вече е разположена край Кипър, както и към самолетоносача „Шарл де Гол" и неговия ескорт, които по-рано днес преминаха през Гибралтарския проток в източна посока.

Франция разполага с три амфибийни хеликоптероносача — „Мистрал", „Диксмюд" и „Тонер". Тези кораби с водоизместимост 21 500 тона и дължина 199 метра, са своеобразни „плаващи пристанища". Те са оборудвани с болница, десантни катери и могат да приемат на борда си до 1500 души при евентуална евакуация на граждани