Посланикът на Иран у нас: Няма да нападаме Българи...

Иран атакува с ракети и дронове военна база с американски дипломати до летището в Багдад

Взрив в Багдад СНИМКА: Архив

Военна база близо до международното летище на столицата на Ирак - Багдад, е била атакувана тази вечер с ракети и дронове, предадоха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на иракските сили за сигурност. В базата са настанени американски дипломати, уточняват двете агенции.

Четири дрона са били насочени към военната база, като най-малко два от тях са се разбили, пояснява АФП, цитирана от БТА.

Ройтерс информира, че посолството на САЩ призовава всички американски граждани да напуснат Ирак по най-бързия начин.

Според дипломатическата мисия на Вашингтон свързани с Иран въоръжени групировки може да се опитат да атакуват хотели в района на Иракски Кюрдистан, често посещавани от чужденци, информира Ройтерс.

