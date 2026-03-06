ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът на Иран у нас: Няма да нападаме Българи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22422428 www.24chasa.bg

Макрон гарантира на премиера на Ирак, че страната няма да бъде въвлечена във войната

3400
Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон изрази пълната си солидарност с иракския премиер Мохамед Шия ас Судани по време на разговор между двамата, и го увери в подкрепата си като гарантира, че страната му няма да бъде въвлечена в конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес.

„Изразих пълната солидарност на Франция с Ирак пред лицето на продължаващата ескалация в Близкия и Средния изток", заяви Макрон в социалната мрежа „Екс" след атаките с дрон срещу летище „Басра" и две петролни съоръжения в Южен Ирак.

„Франция подкрепя пълното зачитане на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Ирак", потвърди той, цитиран от БТА.

Иракското правителство и правителството на автономния Кюрдистан заявиха, че Ирак не трябва да се използва като база за извършване на атаки срещу съседни държави на фона на съобщения, че кюрдски бойци може да преминат границата с Иран.

Техеран от своя страна заплаши да атакува всички обекти в Иракски Кюрдистан, ако кюрдските бойци успеят да влязат на територията на Ислямската република.

Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)