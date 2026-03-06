Макрон гарантира на премиера на Ирак, че страната няма да бъде въвлечена във войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон изрази пълната си солидарност с иракския премиер Мохамед Шия ас Судани по време на разговор между двамата, и го увери в подкрепата си като гарантира, че страната му няма да бъде въвлечена в конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес.

„Изразих пълната солидарност на Франция с Ирак пред лицето на продължаващата ескалация в Близкия и Средния изток", заяви Макрон в социалната мрежа „Екс" след атаките с дрон срещу летище „Басра" и две петролни съоръжения в Южен Ирак.

„Франция подкрепя пълното зачитане на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Ирак", потвърди той, цитиран от БТА.

Иракското правителство и правителството на автономния Кюрдистан заявиха, че Ирак не трябва да се използва като база за извършване на атаки срещу съседни държави на фона на съобщения, че кюрдски бойци може да преминат границата с Иран.

Техеран от своя страна заплаши да атакува всички обекти в Иракски Кюрдистан, ако кюрдските бойци успеят да влязат на територията на Ислямската република.