Говорителката на Тръмп: Имаме достатъчно оръжейни запаси за операцията в Иран

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия, информира БТА.

"От четири до шест седмици трябват, за да да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".