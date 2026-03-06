ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът на Иран у нас: Няма да нападаме Българи...

Говорителката на Тръмп: Имаме достатъчно оръжейни запаси за операцията в Иран

Карълайн Лийвит, говорителка на предизборния щаб на Тръмп. СНИМКА: инстаграм/@karolineleavitt

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия, информира БТА.

"От четири до шест седмици трябват, за да да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".

