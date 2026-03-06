Руското военно разузнаване е уличено за взривовете на пощенски пратки през 2024 г.

Служители на различни европейски полицейски управления съобщиха, че 22-ма души са идентифицирани като участници в атаки, включващи серия от експлодиращи пратки в Европа през 2024 г., предаде Ройтерс. За тях е заподозряно руското военно разузнаване - ГРУ, предаде Ройтерс, цитира БТА.

Експлозии са станали в куриерски депа във Великобритания, Германия и Полша, като служители по сигурността предполагат, че са част от руски заговор за предизвикване на експлозии на товарни полети до САЩ.

Москва винаги е отричала твърденията, че участва в подобна операция, или други обвинения в по-широка саботажна кампания, включваща палежи, насочени към дестабилизиране на съюзниците на Украйна.

Евроюст, агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правосъдието, заяви днес, че съвместно разследване на германски, полски, нидерландски, британски и литовски детективи е идентифицирало 22-ма заподозрени в Литва и Полша, за които се предполага, че работят от името на ГРУ.

„Заподозрените са били вербувани в Русия, Латвия, Естония, Литва и Украйна и често са били в уязвимо социално-икономическо положение", се казва в изявлението на Евроюст.

„Предполага се, че действията, извършени от тези заподозрени, са били по поръчка на военната разузнавателната служба на Руската федерация", посочват от агенцията.

Руското министерство на отбраната, под чиято юрисдикция е военното разузнаване, не отговори веднага на запитването от страна на Ройтерс за коментар. Преди време Москва отрече обвиненията в нападения срещу западни държави, описвайки ги като примери за русофобия.

Заместник главният прокурор на Литва Артурас Урбелис заяви на пресконференция, че петима заподозрени - граждани на Русия, Украйна и Литва, ще бъдат съдени там по обвинение в тероризъм, като ги заплашват „до 10 години затвор, ако бъдат признати за виновни". Миналата година Литва заяви, че на 19 юли 2024 г. от Вилнюс са били изпратени четири пакета със самоделни, взривно-запалителни устройства.

Един от пакетите, изпратен с куриерската компания Ди Ейч Ел (DHL), се е запалил на летище „Лайпциг" в Източна Германия, малко преди да бъде натоварен на самолет на компанията, пътуващ за Великобритания, съобщи Вилнюс.

Втори пакет е експлодирал в камион на друга куриерска компания – Ди Пи Ди (DPD), докато е преминавал през Полша, а третият се е взривил в склад на Ди Ейч Ел в Бирмингам, Англия.

Четвъртият пакет, който също е бил превозван с камион на Ди Пи Ди в Полша, не се е запалил поради неизправност, съобщиха разследващите. Няма пострадали при инцидентите.

Евроюст заяви, че разследването е идентифицирало и два тестови пакета, които са били изпратени до САЩ и Канада, както и два пакета в Амстердам, предназначени за същите дестинации.

Британската полиция посочи в изявление, че служителите по борба с тероризма все още разследват инцидента в Бирмингам. Миналата година беше арестуван румънски гражданин за съдействие на чуждестранна шпионска служба, като той по-късно бе освободен, оставайки под наблюдение.

„Силата на сътрудничеството в този случай ни позволи съвместно да идентифицираме участието на руското военно разузнаване в поредица от инциденти в цяла Европа", каза Вики Еванс, старши национален координатор на Великобритания за борбата с тероризма.