Близо 14 000 полета са отменени заради войната в Близкия изток. Стотици хиляди пътници са блокирани, след като полетите от големи летища в 10 държави, са отменени, откакто САЩ и Израел удариха Иран на 28 февруари, показват данни на Flightradar24, цитирани от Си Ен Ен.

Няколко летища и авиокомпании в Персийския залив напълно са преустановили нормалните си операции. Към 6 март 10 държави са затворили изцяло или частично въздушното си пространство в даден момент след ударите, според Flightradar24, съобщава Би Ти Ви.

Международното летище Дубай в Обединените арабски емирства – един от най-натоварените въздушни центрове в света, свързващ 291 дестинации, е намалило 85% от редовните си полети от 28 февруари насам. Само през февруари летището е обслужило 4,9 милиона души според Официалния авиационен справочник.

Полети са отменени с висока честота и на други летища в региона, включително около 90% от полетите от Шарджа, емирство, граничещо с Дубай, както и 94% от Доха, Катар.

Въпреки продължаващата несигурност в региона, някои летища започнаха да възобновяват полетите в сряда, включително Дубай, Абу Даби и международното летище „Крал Халид" близо до Рияд, Саудитска Арабия.