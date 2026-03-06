US агенцията за митници и гранична охрана ще възстановява митата, наложени от Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската Агенция за митници и гранична охрана (CBP) подготвя система за възстановяване на митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп и обявени за незаконни, която се очаква да бъде готова до 45 дни, показва съдебна документация, цитирана от Ройтерс.

В декларация пред съда мениджърът на агенцията Брандън Лорд посочва, че новият механизъм ще позволи на вносителите да получат обратно платените мита, без да се налага да завеждат съдебни дела.

Изявлението е представено, докато правителствени адвокати обсъждат с федерален съдия процедурата за връщане на митнически плащания за около 166 милиарда долара на приблизително 330 000 вносители, съобщава БТА.

Миналия месец Върховният съд на САЩ обяви митата, които бяха ключов елемент от икономическата политика на президента Доналд Тръмп, за противоконституционни. Съдът обаче не даде указания как събраните средства трябва да бъдат възстановени.

Единно плащане за всеки вносител

Според представената в съда информация новата процедура ще изисква от вносителите да подадат декларация чрез компютърната система на агенцията – Automated Commercial Environment (ACE), в която да посочат платените мита.

След проверка на данните от страна на агенцията възстановяванията ще бъдат обработени с начислена лихва. Всеки вносител ще получи еднократно плащане от Министерството на финансите, независимо от броя на отделните вносни операции.

Огромен обем от плащания

По данни на митническата агенция повече от 330 000 вносители са платили около 166 милиарда долара мита върху над 53 милиона пратки.

Лорд посочва, че автоматично възстановяване чрез съществуващите системи на агенцията не е възможно. Ако се използват настоящите процедури, ще бъде необходима ръчна проверка на всяка отделна пратка.

Това би изисквало над 4 милиона часа работа и би затруднило изпълнението на основните функции на агенцията по прилагане на търговските правила, се посочва в документацията.