Над 80 самолета атакуваха Техеран и Централен Иран

Департаментът на САЩ даде на Израел да си купи 12 хил. бомби, без да пита Конгреса

Държавният секретар Марко Рубио СНИМКА: Ройтерс

Държавният департамент на САЩ обяви снощи, че е одобрил продажбата на 12 хиляди 453-килограмови бомби на Израел, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Държавният секретар Марко Рубио е преценил, че има спешна нужда от боеприпасите и е отменил обичайната процедура за преглед от Конгреса, според същия източник.

В уведомлението до Конгреса, в което се съобщава, че законодателите ще бъдат заобиколени при разглеждането на продажбата, не се посочва къде Израел възнамерява да използва бомбите.

"Предложената продажба ще подобри способността на Израел да отговори на настоящи и бъдещи заплахи, ще укрепи отбраната на страната и ще служи като средство за възпиране на регионални заплахи", се посочва в документа.

Сделката е на стойност 151,8 млн. долара, пише БТА.

