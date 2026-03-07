Путин призова президента на Иран за незабавно прекратяване на огъня

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин призова за "незабавно" прекратяване на огъня в Иран по време на телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан, съобщиха Франс прес и ТАСС. Те цитират съобщение на Кремъл.

"Принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на военните действия беше потвърдена", заяви руското президентство. Путин призова още за "връщане към пътя на политическо и дипломатическо уреждане".

Двамата президенти са се споразумели да продължават контактите си по различни канали. Путин е отбелязал, че поддържа контакти и със арабските страни от Залива.

Руският президент е изразил на иранския си колега и своите съболезнования за убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, информира БТА.

"Масуд Пезешкиан изрази благодарност за солидарността на Русия с иранския народ, който отстоява суверенитета и независимостта на своята родина, и подробно информира за развитието на ситуацията в хода на настоящата остра фаза на конфликта", предаде още руското президентство.