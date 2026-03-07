ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 80 самолета атакуваха Техеран и Централен Иран

САЩ може да отменят още санкции върху руския петрол

Петрол СНИМКА: Pixabay

Съединените щати може да вдигнат още от санкциите върху руския петрол след резкия спад на доставките от Персийския залив.

Това заяви американският министър на финансите Скот Бесент и допълни, че Вашингтон обмисля да освободи от санкции блокирания в морето руски петрол, за да осигури повече доставки, пише БНТ.

Преди ден Съединените щати издадоха 30-дневно разрешение на Индия да купува руски суров петрол. Междувременно Иран отрече, че е блокирал изцяло жизненоважния за петролните доставки Ормузки проток. От Техеран съобщават, че всички кораби имат право да преминават, с изключение на американските и израелските.

