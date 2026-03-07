ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 80 самолета атакуваха Техеран и Централен Иран

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22423076 www.24chasa.bg

Атакуваха Одеса с дронове, в града отекнаха силни взривове

3488
Атака с дронове над Одеса

Дронове атакуват Одеса от акваторията на Черно море, в града отекват силни взривове, съобщиха в Телеграм регионалните власти.

Група дронове се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението.

Въздушната тревога бе обявена в 00.36 часа, съобщава БТА.

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Атака с дронове над Одеса

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)