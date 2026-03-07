ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 80 самолета атакуваха Техеран и Централен Иран

Израел нанесе нова серия от удари по правителствени цели в Техеран

Израелската армия

Израелската армия съобщи, че е започнала нова "мащабна серия от удари" срещу инфраструктурата в иранската столица Техеран, съобщиха Франс прес и ДПА.

По-рано израелските системи за противовъздушна отбрана бяха активирани след ракетен обстрел от Иран. След това в Тел Авив беше чута серия от експлозии, които очевидно бяха причинени от прехващането на ракетите от израелската противоракетна отбрана.

Израелските служби за спешна помощ заявиха, че нямат информация за жертви. По-късно армията обяви, че опасността е отминала и жителите могат да напуснат убежищата, пише БТА.

Израелската армия

