Барак Обама говори на церемония в памет на покойния пастор Джеси Джаксън

Експрезидентът на САЩ Барак Обама заяви, че президентските кампании на покойния пастор Джеси Джаксън през 80-те години на миналия век са подготвили почвата за други чернокожи лидери, включително и за неговата собствена успешна президентска кампания и преизбиране, съобщи Асошиейтед прес.

"Посланието, което той изпрати на 22-годишното дете на самотна майка с странно име, аутсайдер, беше, че може би няма място или пространство, където не принадлежим", каза Обама. "Той проправи пътя за толкова много други да го последват."

Обама беше придружаван от двама други бивши президенти от Демократическата партия, Джо Байдън и Бил Клинтън, на паметната церемония. Той получи най-силни аплодисменти, когато тримата влязоха в залата.

"Живеем във време, в което може да е трудно да се надяваме", каза Обама. "Всеки ден се събуждаме с някаква нова атака срещу нашите демократични институции. Още един удар по идеята за върховенството на закона, обида към общоприетите норми на поведение. Всеки ден се събуждаме с неща, които просто не сме смятали за възможни."

"Всеки ден хора на високи постове ни казват да се страхуваме един от друг", подчерта Обама, визирайки настоящото републиканско ръководство във Вашингтон.

Бившата вицепрезидентка Камала Харис също е включена в списъка на ораторите в програмата, съобщава БТА.

Президентът Доналд Тръмп, който похвали Джаксън в социалните медии след смъртта му и сподели снимки на двамата заедно, няма да присъства на погребението, показва публичния му график, публикуван от Белия дом.

Хиляди хора се събраха в църква в южната част на Чикаго, за да отдадат последна публична почит на Джаксън. Те варираха от бивши президенти до член на Залата на славата на НБА и видни църковни пастори. Историите за влиянието на преподобния Джеси Джаксън-старши върху политиката, корпоративните бордове и стачките заемаха важно място на церемонията в негова памет.