Индия даде на ирански военен кораб да спре на нейно пристанище заради повреда

Индия позволи на ирански военен кораб да акостира в нейни води заради повреда в двигателя, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Плавателният съд "Лаван" със 183-членен екипаж се намира в югозападния град Кочи от сряда, посочиха телевизионният канал Ен Ди Ти Ви и други местни средства за масова информация, като се позоваха на официални лица в Делхи.

Според Ен Ди Ти Ви Иран е поискал разрешение корабът да влезе в пристанището за ремонт. Молбата е отправена на 28 февруари, първия ден от израелско-американските удари по Ислямската република. На следващия ден Индия отговорила положително на искането, се допълва в съобщението.

Матросите от екипажа на десантния кораб "Лаван" са настанени в обекти на индийските военноморски сили в Кочи, отбеляза Ен Ди Ти Ви.

За САЩ изваждането от строя на всички кораби на иранските ВМС е важна задача във войната. В сряда американска подводница потопи фрегата на Ислямската република в международни води край бреговете на Шри Ланка.

Засега не е ясно дали корабът в Индия също е участвал в учение през февруари, на което Индия е била домакин. Иранската фрегата, потопена от американските военни край Шри Ланка, е участвала в него.

Ден след торпилирането на фрегатата правителството в Коломбо позволи на друг ирански военен кораб да акостира в шриланкийски води по хуманитарни причини, пише БТА.

Корабът "Бушехр" поискал разрешение да хвърли котва в пристанищата на Шри Ланка, посочиха властите. Двеста и осем членният му екипаж беше отведен в столицата Коломбо.

Според медийни съобщения плавателният съд е претърпял техническа повреда.