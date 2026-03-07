ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 80 самолета атакуваха Техеран и Централен Иран

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22423182 www.24chasa.bg

Израелската армия съобщава за нови ракетни атаки от Иран

1748
Израелски военни СНИМКА: Ройтерс

Иран е изстрелял ракети срещу Израел рано сутринта, съобщи израелската армия, добавяйки, че са активирани системите за противовъздушна отбрана, съобщиха ДПА и Франс прес.

По-рано вече беше съобщено за ирански ракетни атаки.

В същото време израелските въздушни сили започнаха нова широка вълна от удари по цели в иранската столица Техеран. Иранските държавни медии излъчиха кадри, показващи голям пожар на международното летище Мехрабад в Техеран.

Размяната на удари се случва около седмица след началото на американско-израелските удари по Иран, пише БТА.

Израелски военни СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)