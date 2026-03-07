ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 80 самолета атакуваха Техеран и Централен Иран

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22423205 www.24chasa.bg

Иранските гвардейци поканиха Тръмп американски кораби да ескортират танкери през Ормузкия проток

1820
Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Говорител на иранските Революционни гвардии предизвика американския президент Доналд Тръмп да разположи военни кораби, които да ескортират петролни танкери през пролива Хормуз, съобщиха иранските държавни медии.

Американският флот може да започне да ескортира петролни танкери през Ормузкия проток, ако се налага, заяви Тръмп във вторник. Конфликтът в Близкия изток спря корабоплаването и износа на енергия през жизненоважния морски коридор.

Говорителят на гвардията Алимохамад Наини заяви: "Иран приветства ескортирането на петролни танкери и присъствието на американските сили за преминаването през Ормузкия проток. И, между другото, ние очакваме тяхното присъствие", съобщиха държавните медии.

"Препоръчваме, преди да вземат каквото и да е решение, американците да си спомнят пожара на американския супертанкер "Бриджтън" през 1987 г. и на петролните танкери, които бяха наскоро атакувани", добави говорителят.

Най-малко 9 кораба бяха нападнати от началото на бойните действия. Гвардейците на революцията наредиха на корабите да не преминават през Ормузкия проток.

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)