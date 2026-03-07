Иранските гвардейци поканиха Тръмп американски кораби да ескортират танкери през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорител на иранските Революционни гвардии предизвика американския президент Доналд Тръмп да разположи военни кораби, които да ескортират петролни танкери през пролива Хормуз, съобщиха иранските държавни медии.

Американският флот може да започне да ескортира петролни танкери през Ормузкия проток, ако се налага, заяви Тръмп във вторник. Конфликтът в Близкия изток спря корабоплаването и износа на енергия през жизненоважния морски коридор.

Говорителят на гвардията Алимохамад Наини заяви: "Иран приветства ескортирането на петролни танкери и присъствието на американските сили за преминаването през Ормузкия проток. И, между другото, ние очакваме тяхното присъствие", съобщиха държавните медии.

"Препоръчваме, преди да вземат каквото и да е решение, американците да си спомнят пожара на американския супертанкер "Бриджтън" през 1987 г. и на петролните танкери, които бяха наскоро атакувани", добави говорителят.

Най-малко 9 кораба бяха нападнати от началото на бойните действия. Гвардейците на революцията наредиха на корабите да не преминават през Ормузкия проток.