Радостин Василев: Не съм се виждал с Пеевски в Дуб...

Отменят всички полети от и до Дубай

4888
Самолет по време на полет Снимка: Рixabay

Обединените арабски емирства съобщиха, че отменят всички полети от и до Дубай до второ нареждане.

Съобщението дойде след инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището рано тази сутрин.

Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби. Очакваше се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи.

Засега не е ясно дали полетът предвиден за тази вечер ще може да се осъществи, пише БНТ.

