ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Бакалова си тръгна от Северна Ирландия, вече...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22423522 www.24chasa.bg

Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни ако и те не ни атакуват

6720
Президентът на Иран Масуд Пезешкиан Снимка: Twitter/@NewsFokus

Временният управляващ съвет на Иран реши да преустанови ударите по съседните близкоизточни страни, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Ислямската република, каза иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от агенциите.

"Временният съвет реши вчера, че повече няма да има нападения срещу съседите и изстрелвания на ракети, ако от тяхна територия не се извършват атаки срещу Иран", каза Пезешкиан в обръщение по държавната телевизия.

Новината бе обявена, въпреки че Ислямската република продължи и днес да извършва атаки в региона в отговор на американско-израелските удари, отбелязват агенциите.

 

 

 

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан Снимка: Twitter/@NewsFokus

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)