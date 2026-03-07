ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Бакалова си тръгна от Северна Ирландия, вече...

Отново възобновяват полетите от Дубай

Самолет Снимка: Pixabay

Обединените арабски емирства съобщиха, че отменят всички полети от и до Дубай до второ нареждане. Съобщението дойде заради иранска ракетна атака, а минути по-късно националният превозвач "Емирейтс" съобщи, че полетите ще бъдат възобновени, пише БНТ.

По-рано тази сутрин беше съобщено за инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището. Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби.

Очаква се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи. Предвижда се полетът да кацне в София тази вечер.

Самолет Снимка: Pixabay

